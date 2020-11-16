Укрпочта привлекает на обновление логистической сети и реформирование сельских отделений 63 млн евро от ЕБРР.

Сегодня подписано соответствующее гарантийное соглашение, сообщил министр инфраструктуры Владлислав Криклий.

«Это позволит создать новые логистические центры с современным сортировочным оборудованием; ввести еще в 1900 новых передвижных отделений для покрытия всех 100% населенных пунктов Украины; улучшить логистическую инфраструктуру для развития электронной коммерции», - отметил он.

Всего Укрпочта привлечет около 100 млн евро от ЕБРР, ЕИБ и собственные инвестиции для строительства 8 сортировочных хабов, 62 региональных депо и пополнения автопарка.