Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак посоветовала малому и среднему бизнесу в Украине найти дополнительный доход на время действия карантина выходного дня.

Киевский апелляционный суд отменил заочный арест для экс-президента Виктора Януковича и направил материалы дела для рассмотрения в суд первой инстанции.

По состоянию на утро 16 ноября в Украине зафиксировано 9832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Следователь Государственного бюро расследований по делам Майдана Андрей Ена умер от COVID-19.

В Окружной административный суд Киева поступило три иска об отмене карантина выходного дня. Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк считает «большой глупостью» решение правительства о введении в Украине карантина выходного дня. В то же время Зеленский считает это правильным шагом.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в случае введения в Украине полного локдауна власти будут рассматривать вопрос о закрытии границ.

Американская компания Moderna, которая сейчас разрабатывает вакцину от коронавируса (COVID-19), заявила, что их вариант показал эффективность 94,5% предупреждения вируса у людей.

Тарифы на распределение газа облгазов и горгазов для потребителей с января 2021 года могут вырасти, поскольку в Украине выросла цена на газ, которая формирует половину стоимости доставки.

24-летний украинец Алексей Новиков стал обладателем титула самого сильного человека планеты - World Strongest Man.