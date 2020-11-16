также в разделеОбщество
На Луганщине военный пытался выдать убийство сослуживца за суицид
Завершено досудебное расследование дела о пытках в Кагарлыке 8
Членов Кабмина вызвали в Раду для отчета о борьбе с COVID-19 8
Минобороны ликвидирует 44 предприятия, а 5 – отдаст на приватизацию 12
За нарушение карантина закрыли 1,5 тысячи предприятий торговли, десятки ночных клубов и спортзалов 11
СБУ предотвратила вывоз из Украины партии уникального янтаря 8
Вице-спикер Рады считает карантин выходного дня «большой глупостью» 33
Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича 21
СНБО: Карантин выходного дня сократил контакты между украинцами 17
Розенбаум: План ОРДЛО по Донбассу исключает возможность Украины отказаться от выполнения Минских соглашений 32
Минздрав: Действенность карантина выходного дня станет понятной через две недели 13
Завтра Рада попробует отменить карантин выходного дня 17
Коронавирусом болеют 27 нардепов 11
Следователь ГБР по делам Майдана умер от COVID-19 26
Новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса 185
Кулеба допустил закрытие границ 37
В Кабмине отреагировали на протесты против карантина 30
В Украине зафиксировано 9832 новых случая COVID-19 28

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак посоветовала малому и среднему бизнесу в Украине найти дополнительный доход на время действия карантина выходного дня. Об этом она заявила на брифинге, передает hromadske,

Она отметила, что предприниматели могут брать пример с медиков, который «годами работают с нищенской заработной платой» и «превращать проблемы в возможности».

«Мы просто просим оглянуться вокруг себя и найти другие дополнительные источники дохода, где можно зарабатывать во время карантина, из дома, онлайн, дистанционно, предоставляя дистанционные услуги на вынос, на вывоз и т.д.», — заявила Микичак.

Заместитель министра добавила, что украинские больницы «с радостью» предоставят временные рабочие места всем малым предпринимателям, которые сейчас находятся в вынужденном простое.

По ее словам, больницам и центрам медицинской помощи очень нужны «рабочие руки» экономистов, бухгалтеров, санитаров, техников, работников прачечной и кухни, электриков, водителей и т.д.

Как сообщал ForUm, 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги