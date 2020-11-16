Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак посоветовала малому и среднему бизнесу в Украине найти дополнительный доход на время действия карантина выходного дня. Об этом она заявила на брифинге, передает hromadske,

Она отметила, что предприниматели могут брать пример с медиков, который «годами работают с нищенской заработной платой» и «превращать проблемы в возможности».

«Мы просто просим оглянуться вокруг себя и найти другие дополнительные источники дохода, где можно зарабатывать во время карантина, из дома, онлайн, дистанционно, предоставляя дистанционные услуги на вынос, на вывоз и т.д.», — заявила Микичак.

Заместитель министра добавила, что украинские больницы «с радостью» предоставят временные рабочие места всем малым предпринимателям, которые сейчас находятся в вынужденном простое.

По ее словам, больницам и центрам медицинской помощи очень нужны «рабочие руки» экономистов, бухгалтеров, санитаров, техников, работников прачечной и кухни, электриков, водителей и т.д.

Как сообщал ForUm, 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».