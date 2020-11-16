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Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк считает «большой глупостью» решение правительства о введении в Украине карантина выходного дня. Об этом она сообщила на брифинге, передает УНИАН.

«Думаю, что это большая глупость. Потому что она не решает вопрос ни с точки зрения эпидемиологической ситуации, ни с точки зрения медицинской ситуации», - сказала вице-спикер.

По ее словам, правительство должно в этом вопросе посоветоваться с парламентом, общественностью, учеными, медиками.

«Это решение является преждевременным и нецелесообразным», - подчеркнула Кондратюк.

Она напомнила, что завтра в парламент приглашен премьер-министр Украины Денис Шмигаль, к которому есть ряд вопросов, касающихся расходов денег из ковидного фонда, выполнения постановления парламента от 20 октября по борьбе с коронавирусом и вопроса об отмене карантина выходного дня.

Как сообщал ForUm, 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».
ForUm

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