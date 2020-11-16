Следователь Государственного бюро расследований по делам Майдана Андрей Ена умер от COVID-19. Об этом говорится в сообщении Адвокатской совещательной группы в Facebook.

«11 ноября от коронавируса умер следователь по делам Майдана Андрей Ена. Это большая потеря для нас и для расследования», - говорится в сообщении.

Ена долгое время был ключевым следователем по эпизоду расстрела протестующих 20 февраля 2014 года на улице Институтской в ​​центре Киева. Он организовывал и проводил следственные эксперименты на Аллее Небесной сотни по этому эпизоду, координировал большое количество участников, экспертов, работал с пострадавшими и свидетелями, исследовал, упорядочивал видео.

«Мы благодарны за все, что Андрей Ена успел сделать по делам Майдана. Выражаем соболезнования и поддержку близким, друзьям, коллегам», - отметили в группе.



