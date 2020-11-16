По состоянию на утро 16 ноября в Украине зафиксировано 9832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1100 человек, летальных исходов – 94, выздоровели - 2753 человека.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Киев - 51499 случаев;
Винницкая область - 13 948 случаев;
Волынская область - 18 936 случаев;
Днепропетровская область - 22 069 случаев;
Донецкая область - 17 201 случай;
Житомирская область - 22 847 случаев;
Закарпатская область - 19 559 случаев;
Запорожская область - 19 291 случай;
Ивано-Франковская область - 28 440 случаев;
Киевская область - 25 141 случай;
Кировоградская область - 3710 случаев;
Луганская область - 5169 случаев;
Львовская область - 37 466 случаев;
Николаевская область - 12633 случаи;
Одесская область - 33 415 случаев;
Полтавская область - 15 262 случая;
Ривненская область - 25 210 случаев;
Сумская область - 18 324 случая;
Тернопольская область - 23 757 случаев;
Харьковская область - 48 179 случаев;
Херсонская область - 7126 случаев;
Хмельницкая область - 23 136 случаев;
Черкасская область - 13 478 случаев;
Черновицкая область - 28 336 случаев;
Черниговская область - 11 557 случаев.
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