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По состоянию на утро 16 ноября в Украине зафиксировано 9832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников.

Также за минувшие сутки  госпитализированы 1100 человек, летальных исходов – 94, выздоровели - 2753 человека.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 51499 случаев;

Винницкая область - 13 948 случаев;

Волынская область - 18 936 случаев;

Днепропетровская область - 22 069 случаев;

Донецкая область - 17 201 случай;

Житомирская область - 22 847 случаев;

Закарпатская область - 19 559 случаев;

Запорожская область - 19 291 случай;

Ивано-Франковская область - 28 440 случаев;

Киевская область - 25 141 случай;

Кировоградская область - 3710 случаев;

Луганская область - 5169 случаев;

Львовская область - 37 466 случаев;

Николаевская область - 12633 случаи;

Одесская область - 33 415 случаев;

Полтавская область - 15 262 случая;

Ривненская область - 25 210 случаев;

Сумская область - 18 324 случая;

Тернопольская область - 23 757 случаев;

Харьковская область - 48 179 случаев;

Херсонская область - 7126 случаев;

Хмельницкая область - 23 136 случаев;

Черкасская область - 13 478 случаев;

Черновицкая область - 28 336 случаев;

Черниговская область - 11 557 случаев.
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