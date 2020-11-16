Американская компания Moderna, которая сейчас разрабатывает вакцину от коронавируса (COVID-19), заявила, что их вариант показал эффективность 94,5% предупреждения вируса у людей. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNBC.

Всего в тестировании принимали участие 30 тысяч добровольцев. Половина из них получила две дозы потенциальной вакцины против коронавируса с промежутком в один месяц. Остальные получили плацебо.

Анализ данных базируется на первых 95 людях, заболевших коронавирусом. Только пятерым из них была сделана прививка с вакциной, а 90 человек получили плацебо.

Компания утверждает, что таким образом эффективность их варианта вакцины равна 94,5%.

«Это ключевой момент в разработке нашего кандидата на вакцину против COVID-19», - заявил гендиректор компании Стивен Бенсел.

Отмечается, что Moderna разрабатывает вакцину совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США.

Ранее американская компания Pfizer и немецкая BioNTech, которые сейчас разрабатывают вакцину против коронавируса (COVID-19), заявили, что их вариант показал эффективность на более чем 90% относительно предупреждения вируса у людей.