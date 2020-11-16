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Тарифы на распределение газа облгазов и горгазов для потребителей с января 2021 года могут вырасти, поскольку в Украине выросла цена на газ, которая формирует половину стоимости доставки.

Об этом заявила член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Ольга Бабий, передает УНИАН.

По ее словам, тенденция роста цен на газ как товар, которая наблюдалась за последние несколько месяцев, вряд ли продолжится и в январе 2021 года, но тарифы на распределение голубого топлива могут вырасти вследствие подорожания газа.

«Мы получаем отдельно две платежки за газ. Цена за распределение газа может повыситься, и на стоимость распределения повлияет именно та цена газа (после осеннего повышения. – Ред.)», - сказала член регулятора.

Она пояснила, что в структуре тарифа на распределение 50% стоимости газа как такового. А в действующем тарифе заложена цена газа до его повышения.

«То есть, если для распределительных компаний, как и для бытового потребителя, цена выросла, значит и тариф на распределение вырастет. Потому что в действующем тарифе на распределение цена газа заложена на уровне весенних цен», - пояснила член НКРЭКУ.

Бабий напомнила, что с 1 августа украинцы сами могут выбирать себе поставщика газа, в связи с открытием конкурентного рынка.
ForUm

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