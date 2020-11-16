Через две недели после введения второго локдауна во Франции министр здравоохранения страны считает, что пик второй волны прошел и ситуация постепенно начинает улучшаться. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Local.

В воскресенье в интервью группе французских региональных газет министр здравоохранения Оливье Веран сказал о наличии «все признаки того, что мы прошли пик эпидемии второй волны».

Однако он предупредил, что о победе над вирусом говорить рано.

«Ясно, что еще слишком рано заявлять о победе и ослаблять наши усилия», - сказал Веран.

Количество новых диагностированных случаев коронавируса и процент положительных результатов тестов медленно спадает во Франции в последнее время, хотя уровень смертности остается высоким.

«Благодаря карантину, как и в марте, вирус начинает циркулировать меньше. В течение десяти дней подряд количество новых выражений COVID-19 снижается, количество положительных тестов и заболеваемость падает», - отметил министр.

Во Франции второй локдаун действует уже более двух недель, хотя в нескольких крупных городах, таких как Париж и Марсель, еще до начала жесткого карантина действовал ночной комендантский час.