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В Испании разоблачили крупную преступную группу, занимавшуюся торговлей оружием с РФ и отмыванием средств, среди задержанных есть и украинцы.

Об этом говорится в официальном сообщении Европола, пишет «Европейская правда».

Операцию провели испанские правоохранители и таможенники при поддержке Европола. Расследование продолжалось еще с 2018 года, а решающим днем операции стало 12 ноября. Задержание состоялось в испанских регионах Аликанте, Барселона и Валенсия.

В рамках спецоперации изъяли имущества и средств на 10 млн евро.

Среди семи задержанных - граждане Испании, Латвии и Украины. Их подозревают в нелегальной перевозке на торговых судах российского оружия и взрывчатки - через Украину в зоны конфликтов на севере Африки и Ближнем Востоке, что запрещено эмбарго ООН.

Незаконные товары спрятали среди оружия с законным происхождением. Грузы включали тяжелое вооружение, в том числе танки.

Деньги, полученные из этой деятельности, переводили на счета в европейских банках, чаще всего в Швейцарии и Великобритании, а уже оттуда - в Испанию, где они использовались под прикрытием легального бизнеса.

«Преступная группа была хорошо организована и осуществляла комплексную преступную деятельность в международных масштабах, включительно с освобождением из тюрьмы капитана корабля, которого задержали в Греции за нелегальную торговлю оружием», - говорится в сообщении Европола.

Отмечается, что в последнее время между лидерами группировки обострились споры, что ослабило их бдительность и систему безопасности.
ForUm

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