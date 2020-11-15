Власти Египта объявили об обнаружении по меньшей мере 100 древних саркофагов, в некоторых из них найдены мумии, сообщает Интерфакс 15 ноября. Также среди находок около 40 позолоченных статуй.

Археологические находки были сделаны на территории большого некрополя в Саккаре, к югу от Каира, который прогремел на весь мир в начале осени. Об этом подробно в материале Мумии возвращаются.

Министр по делам древностей Египта Халед Эль-Анани сообщил, что обнаруженные саркофаги относятся к эпиохе Птолемеев (320 - 30 гг. до н.э.) и периоду Позднего царства (664 - 332 гг. до н.э.).

Ярко украшенные саркофаги были представлены на специальной выставке у подножия пирамиды Джосера. Археологи открыли один из них и продемонстрировали хорошо сохранившуюся мумию. Они также провели рентгенологический анализ мумий, который показал их состояние и структуру.

В ближайшее время власти Египта объявят о других археологических находках, сделанных при раскопках в Саккаре.