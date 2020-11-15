На так называемую площадь Перемен в Минске (по улице Червякова), где собрались тысячи протестующих, приехали силовики и применили светошумовые гранаты.
Видео с площади Перемен публикуют белорусские телеграмм-каналы.
Светошумовые гранаты силовики кидали в толпу, пишет Белсат.
Силовики оцепили площадь и разгоняют митингующих.
Несмотря на это люди остаются на площади и скандируют «Один за все и все за одного» и «За что убили Рому [Бондаренко — ред.]?»
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