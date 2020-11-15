Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о решении ввести в стране общенациональный жесткий карантин (локдаун). Локдаун будет действовать со вторника, 17 ноября, до 6 декабря.

Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

Со вторника, школы страны перейдут на дистанционное обучение, а торговля будет запрещена, кроме критически важных объектов: продуктовых магазинов, аптек и т.п. Заведения общественного питания также закрыли.

Правительство также призывает избегать контактов с другими людьми, поэтому ввело ограничение: за сутки вне дома можно контактировать только с одним человеком. Кроме того, в Австрии будет действовать круглосуточное ограничение на выход из дома: покидать дома можно только при крайней необходимости.

Как пояснил канцлер, целью национального локдауну является сдерживание количества случаев коронавируса на низком уровне в течение «длительного времени».

«Я знаю, что ближайшие недели будут для нас очень тяжелым временем», - заявил Курц на пресс-конференции в Вене.

Напомним, из-за коронавируса Греция закрывает школы.