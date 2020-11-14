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Греция объявила о закрытии начальных школ и детских садов на фоне всплеска случаев коронавируса. Эпидемия парализовала национальную систему здравоохранения.

Об этом сообщает France 24.

"Правительство Греции приняло решение о приостановке работы школ до 30 ноября. Закрытие начальных школ было последним, что мы хотели сделать. Это показатель того, насколько серьезна ситуация", - говорится в заявлении министра здравоохранения Василиса Кикилиаса.

При этом средние школы уже закрылись, и с понедельника все уроки проходят дистанционно.

В большинстве европейских стран школы оставались открытыми во время второй волны заболеваний, которая обрушилась на континент с сентября, в отличие от марта и апреля, когда они были закрыты.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует закрывать школы только в крайнем случае.

С конца октября ежедневное количество смертей в Греции увеличилось в четыре раза, за несколько дней было зарегистрировано 50 смертей, а количество инфекций удвоилось и составило около 3000 случаев в день.

Из 1143 койко-мест в отделениях интенсивной терапии по всей стране в пятницу 830 были заняты.

"Ближайшие недели будут чрезвычайно критическими", - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг в парламенте Греции, где он информировал членов парламента о втором локдауне.

Эта изоляция началась 7 ноября и продлится до 30 ноября, хотя эксперты предполагают, что она может продлиться дольше.

С вечера пятницы по всей Греции был введен комендантский час с 21:00 до 5:00.

Напомним, в Греции обнаружили коронавирус на двух норковых фермах. 
ForUm

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