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Россия проводит информационные кампании, направленные против Польши. Москва использует для этого множество многоязычных каналов связи.

Об этом заявил в интервью порталу cyberdefence24.pl Станислав Жарин, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши.

По утверждению пресс-секретаря, действия Москвы представляют самую большую угрозу для Варшавы.

По его словам, Россия манипулирует образом Польши с тем, чтобы выставить ее страной, которая постоянно создает проблемы в Европе.

Он отметил, что дезинформация - это часть "более широкого спектра мер", которые Россия использует против Польши. Пресс-секретарь заявил, что имеет в виду разведывательную деятельность Москвы, ее действия в финансовой и энергетической сферах, а также военные провокации и агрессивную дипломатию.

«Отдельная тема - это хакерские атаки», - добавил он.

Он добавил, что российская сторона использует различные агрессивные методы, чтобы укрепить собственные интересы в Центральной и Восточной Европе и сохранить энергетическое и политическое господство.
ForUm

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