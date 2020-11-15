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Вице-премьер России Марат Хуснуллин после посещения временно оккупированного РФ Крыма заявил, что дефицит воды на полуострове объясняется тем, что ее якобы «воруют» сами крымчане.

Об этом сообщает Крим.Реалии.

«Ключевая проблема потерь - это кража. Этим тоже нужно заниматься, при необходимости надо привлекать правоохранительные органы, нужно взять на контроль, откуда идет несанкционированный забор, где неправильные приборы учета стоят, где сегодня люди специально ломают или портят приборы учета, поливают свои огороды. У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика воду льет сколько угодно», - заявил Хуснуллин.

Также он, общаясь с российскими СМИ 14 ноября, заверил, что программа по учету и контролю водных потерь в Крыму, которая появится до 1 декабря, якобы «даст определенные результаты».

Хуснуллин добавил, что пресной воды крымчанам «может хватить», если власти «ликвидирует 50% потерь».

Напомним, Эстония намерена присоединиться к Крымской платформе.
ForUm

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