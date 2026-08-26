Президент Ірану відреагував на економічну операцію проти Тегерану

США нічого не досягнуть своїм раундом економічних санкцій проти Тегерану та його союзників. Про це заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан, передає Euronews.

Слова невдоволення Пезешкіана прозвучали після того, як заступник міністра закордонних справ Ірану заявив, що угода з Оманом заборонить усім військовим суднам доступ до Ормузької протоки, що є ескалацією вимог Тегерану, що викликало опір Вашингтону.

Іранський президент зазначив, що уряд Ірану передбачив заходи на випадок нових санкційних обмежень від Вашингтона.

"Завдяки заходам, які передбачили економічні сектори уряду, Америка нічого не досягне економічним тиском на цьому етапі, так само як вона не змогла нічого досягти під час війни", – зазначив Пезешкіан.

«Наш принцип полягає у розумінні та вирішенні проблем шляхом взаємодії і переговорів, але водночас ми будемо твердо стояти проти економічного тиску, як ми робили досі та продовжуватимемо робити», - наголосив він.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у понеділок виклав плани щодо заходів "економічного задухи" для Ірану, попереджаючи про жахливі наслідки для країн, які не приєднаються до кампанії.

Лідери Ірану відкинули вплив нових заходів, оскільки вже зазнали багаторічних нищівних санкцій, запроваджених невдовзі після Ісламської революції 1979 року.

Переговори між Іраном та США зайшли у глухий кут, оскільки обидві сторони сперечаються за контроль над стратегічною Ормузькою протокою.

Іран контролює Ормузьку протоку з початку війни 28 лютого і прагне запровадити збори для суден, що проходять протокою.

Вашингтон хоче, щоб протока повернулася до довоєнної системи вільного судноплавства, а президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон «має повний контроль» над водним шляхом.

ForUA нагадує, Трамп оголосив про початок безпрецедентної економічної операції проти Ірану, якої ще не зазнавала жодна країна, аби змусити режим у Тегерані погодитись на американські умови угоди зі США. Своєю чергою військові Ірану заявили, що дадуть «нищівну відповідь» на економічні погрози з боку Сполучених Штатів.