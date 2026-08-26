Кораблі РФ втекли із Середземного моря - причина

Російський військово-морський флот від червня не має військових кораблів у Середземному морі. За оцінками представників НАТО, це перший подібний випадок щонайменше за останні десять років.

Останні російські кораблі залишили Середземне море 30 червня. Йдеться про фрегат «Адмірал Касатонов» та танкер забезпечення «Академік Пашин». Після поповнення запасів в алжирському порту Оран вони вийшли з регіону, повідомляє Defense Express.

Наразі російський флот зосередив активність переважно в Балтійському морі та Атлантиці поблизу узбережжя Північної Європи. За даними НАТО, однією з причин такого розподілу сил є необхідність супроводжувати танкери так званого російського «тіньового флоту».

Це створює додаткове навантаження на можливості ВМФ РФ. Окремою проблемою для російського флоту залишається дефіцит суден забезпечення, зокрема спеціалізованих танкерів-заправників. Саме такі кораблі значною мірою визначають здатність РФ підтримувати тривалі та віддалені військово-морські операції.

Водночас повної відсутності російських військових кораблів у європейських водах немає. РФ зберігає присутність у Ла-Манші. У липні фрегат «Адмірал Григорович» замінив там сторожовий корабель «Неустрашимий» і регулярно супроводжує російські танкери під час проходження протоки між Великою Британією та Францією.

За даними видання, британські та французькі військові при цьому не перешкоджають такому супроводу. Зокрема, у квітні російський «Адмірал Григорович» під час проходження Ла-Маншем супроводжувався британським військовим танкером RFA Tideforce.

Відсутність російських військових кораблів у Середземному морі стала помітною зміною для ВМФ РФ, який роками підтримував там постійну присутність.

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