Донеччину оборонятимуть оновлені угруповання на чолі з Прокопенком і Білецьким – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про посилення позицій на Донеччині завдяки двом оновленим угрупованням.

“Будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупуванням. Командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький“, – заявив Зеленський.

Як відомо, Білецький нині командує Третім армійським корпусом Сухопутних військ ЗСУ, а Прокопенко – командир Першого корпусу НГУ “Азов”.

Зеленський також заслухав доповідь командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України генерала Олега Апостола.

Президент поспілкувався з командирами на Запорізькому напрямку, зокрема щодо збільшення закупівель наземних роботизованих комплексів і більш системного підходу до мідлстрайків.