Повінь в Непалі: доля 53 українців залишається невідомою

Після масштабної повені на кордоні Непалу і Тибету 53 громадяни України вважаються зниклими безвісти. Українські дипломати разом із непальськими службами намагаються встановити їхнє місцезнаходження.

Як повідомило Міністерство закордонних справ України, до відомства надійшла інформація про втрату зв’язку з групою із 46 українських туристів, які перебували в зоні стихійного лиха. Водночас Туристична поліція Непалу повідомила про загалом 53 громадян України, які наразі числяться зниклими.

Важливо, що станом на останні повідомлення немає інформації про українців серед загиблих або постраждалих. Вісім звернень щодо втрати зв’язку з людьми зі списку надійшли на гарячу лінію МЗС від їхніх родичів.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посольствам України в Індії та Китаї разом із почесним консулом України в Непалі підтримувати контакт із місцевими органами та вживати всіх необхідних заходів у межах пошуково-рятувальної операції.

Трагедія сталася 26 серпня в районі Расува на півночі Непалу. Раптовий потік води та селеві маси зруйнували будинки, дороги й мости, а також пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури. За останніми повідомленнями, у Непалі загинули щонайменше 157 людей, сотні залишаються зниклими безвісти.

Пошукова операція триває, однак її ускладнюють масштабні руйнування та складний доступ до постраждалих районів. Українські дипломати продовжують з’ясовувати долю громадян України та підтримують зв’язок із їхніми родичами.