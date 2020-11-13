Эстония заявляет о намерении присоединиться к созданию Крымской платформы по деоккупации полуострова.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Эстонии в микроблоге Twitter, передает УНИАН.
«Эстония настроена участвовать в Крымской платформе, инициированной Украиной», - говорится в сообщении.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о планах провести в Украине в мае 2021 года Крымский саммит.
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