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Эстония заявляет о намерении присоединиться к созданию Крымской платформы по деоккупации полуострова.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Эстонии в микроблоге Twitter, передает УНИАН.

«Эстония настроена участвовать в Крымской платформе, инициированной Украиной», - говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о планах провести в Украине в мае 2021 года Крымский саммит.
ForUm

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