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С начала избирательной кампании в правоохранительные органы поступило 16 203 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Возбуждено больше тысячи уголовных дел, сообщает Нацполиция в субботу, 14 ноября.

"В период с 5 сентября по 14 ноября 2020 года в целом в территориальные органы Национальной полиции поступило 16 203 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Всего органами полиции составлено 2 397 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства", – говорится в сообщении.

Так, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 1 093 уголовных производствах: 687 – открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 406 – связанных с избирательным процессом.
ForUm

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