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Сегодня Следственный комитет Беларуси заявил, что у погибшего Романа Бондаренко была диагностирована «алкогольная интоксикация». Врачи больницы скорой медицинской помощи и медицинские документы эту информацию опровергают, сообщает TUT.BY. 

«У Романа было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли», — комментирует один из врачей БСМП.

Сегодня утром Следственный комитет заявил, что по факту гибели Романа Бондаренко проводится проверка.

«Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация», — говорится в официальном заявлении СК.

В редакции TUT.BY есть документ первичного осмотра врача в приемном отделении. Там в диагнозе помимо закрытой черепной мозговой травмы, острых субдуральных гематом, ушибов, ссадин, указано: «Алкогольная интоксикация? Аспирационная пневмония?» Это медиком ставится под вопрос.

Напомним, житель «двора перемен» Роман Бондаренко вышел во двор вечером 11 ноября, когда неизвестные в масках приехали на бусах снимать бело-красно-белые ленточки с забора.

Началась потасовка. Очевидцы говорят, что Романа с силой оттолкнули, он ударился головой. Потом парня увезли на микроавтобусе. Через полтора часа избитого доставили в больницу скорой медицинской помощи с отеком мозга. Была операция, молодой человек находился в критическом состоянии до вечера четверга. Вечером он умер.
ForUm

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