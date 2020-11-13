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Вечером 12 ноября скончался задержанный у «Площади перемен» в Минске Роман Бондаренко. Он был доставлен в БСМП, врачи боролись за его жизнь, но спасти 31-летнего мужчину не удалось, сообщает tut.by.

В среду вечером люди в гражданской форме и масках приехали на «Площадь перемен» в Минске, чтобы снять бело-красно-белые ленты. Местные жители вышли к ним, и впоследствии во дворе начался конфликт.

 

 

Очевидцы сообщают, что Бондаренко «слушал словесную перепалку между человеком в маске и неизвестным, а потом что-то сказал». После этого человек в маске оттолкнул Романа, схватил его и со всей силы бросил к горке на площадке – тот ударился головой.

После этого из микроавтобуса, который был рядом, выбежали люди, схватили Бондаренко и увезли куда-то, а через полтора часа доставили в больницу с отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральной гематомой, ушибами, синяками. Операция длилась несколько часов.

Вечером 12 ноября он скончался в больнице.

После известия о смерти Бондаренко на «Площадь перемен» начали нести цветы и лампадки тысячи минчан. Мемориалы в память о погибшем были созданы во многих городах Беларуси, а также у белорусских посольств в Литве, России и Украине.
ForUm

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