Трем врачам Национального института рака Минздрава Украины сообщили о подозрении из-за смерти пациентки, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно материалам следствия, врач-анестезиолог Национального института рака перед началом оперативного вмешательства, не проведя предоперационную подготовку пациентки, ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении. Указанные действия привели к резкому ухудшению состояния здоровья женщины и в дальнейшем к ее смерти.

Для сокрытия последствий ненадлежащего исполнения врачом-анестезиологом профессиональных обязанностей, двое других медработников - лечащий врач умершей пациентки и врач-патологоанатом, которые проводили вскрытие ее тела, вступив в преступный сговор между собой, внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о причине смерти этой женщины.

По результатам расследования врачу, который проводил анестезиологическое обеспечение операции, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного). Лечащему врачу и врачу-патологоанатому сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358 УК Украины (составление работником юридического лица независимо от формы собственности, не являющимся должностным лицом, заведомо поддельных официальных документов, удостоверяющих определенные факты, имеющие юридическое значение, по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.