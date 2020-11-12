Следователи Государственного бюро расследований задержали начальника одного из отделов Управления развития вещевого имущества Главного управления развития вещевого имущества Вооруженных сил Украины, полковника во время получения неправомерной выгоды. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-служба бюро.

По предварительной информации, полковник требовал у основателя субъекта хозяйственной деятельности неправомерную выгоду, а именно 10 процентов от суммы договора, за внесение изменений в технические условия элементов военной символики ВСУ, что дает возможность принять участие в государственной закупки, ожидаемая стоимость которого составляет 4 млн грн.

12 ноября 2020 полковник был задержан следователями ГБР в собственном служебном кабинете после получения части неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. гривен в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения, а также проверяется причастность других лиц к совершению указанного преступления.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.