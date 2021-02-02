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В 14:20 пожар в торговом центре  «Эпицентр К» в Первомайске локализован на площади 4 тыс. М кв., сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Предварительно жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения на рядом расположенные здания нет.

К тушению привлечены 73 человек и 19 единиц техники, из них от ГосЧС 65 человек и 15 единиц техники.

Напомним, 2 февраля в Первомайске 37-летний мужчина поджог торговый центр «Эпицентр К» на ул. Федора Достоевского.

Охранники ТЦ вместе с сотрудниками полиции задержали злоумышленника.

ForUm

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