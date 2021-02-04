Сегодня, 4 февраля, Первомайский районный суд, рассмотрев ходатайство следователя, избрал в отношении подозреваемого в поджоге торгового центра «Эпицентр К» меру пресечения, сообщает пресс-служба МВД.
Мужчину арестовали сроком 60 суток без возможности внесения залога.
Правоохранители продолжают досудебное расследование и выясняют все обстоятельства указанных событий.
Напомним, 2 февраля в Первомайске 37-летний мужчина поджог торговый центр «Эпицентр К» на ул. Федора Достоевского.
Охранники ТЦ вместе с сотрудниками полиции задержали злоумышленника.
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