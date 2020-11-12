На встрече советников лидеров «Нормандской четверки» в формате видеоконференции, запланированной на 13 ноября, будет обсуждаться вопрос активизации работы Трехсторонней контактной группы, в частности представленный украинской стороной план действий, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире программы «Вопросы здесь ставим мы» на радио НВ, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«После саммита лидеров стран Нормандского формата в декабре прошлого года прошло определенное время, но это не значит, что работа не велась. Нормандский формат существует не только на уровне лидеров – активно общаются между собой советники президентов. Запланированная видеоконференция советников Нормандского формата состоится уже завтра», - отметил Жовква.

По его словам, в повестке дня этой видеоконференции - пути активизации работы Трехсторонней контактной группы. Заместитель руководителя Офиса Президента отметил, что Украина пытается ускорить переговорный процесс, предлагая конструктивные шаги, в частности план действий, который украинская сторона уже представила на рабочей группе ТКГ по политическим вопросам.

«Нам необходимо активизировать процесс и в ТКГ и побудить Россию выполнить те обязательства и договоренности, которые она брала на себя», - отметил Жовква.

Он не исключил возможности возобновления должности спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины после вступления в должность нового президента Соединенных Штатов.

«Думаю, мы будем ставить этот вопрос перед новой администрацией Белого дома. Это было бы полезно и важно, это тот трек, который позволял бы Соединенным Штатам Америки понимать, что происходит в пределах Нормандского формата, формально не принимая в нем участия», - отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украина в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства в рамках ТКГ и Нормандского формата, но для достижения мира нужно движение навстречу другой стороны. И в этом Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров.

Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку в конце сентября 2019 года.