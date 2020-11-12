Субъекты сектора безопасности и обороны Украины должны обеспечить выполнение государственного оборонного заказа в полном объеме в максимально сжатые сроки.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе межведомственного совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и выполнения государственного оборонного заказа для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины в 2020 году, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Участники совещания обсудили, в частности, состояние выполнения решения СНБО Украины от 18.02.2020 «Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы», введенного в действие указом президента Украины от 27.02.2020 № 59 в части задач по реформированию и развития ОПК, проблемные вопросы и предложения по их решению.

Данилов акцентировал недопустимо низкий уровне выполнения центральными органами исполнительной власти указа главы государства Владимира Зеленского, предусматривающего первоочередные мероприятия, в частности, по реформированию ОПК.

Секретарь Совета обратил внимание на неудовлетворительное выполнение ГОЗ на текущий год Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерством обороны Украины.

Секретарь СНБО Украины заявил о необходимости принятия неотложные меры по повышению эффективности и результативности работы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

«Ситуация из-за эпидемии COVID-19 крайне напряженная, однако субъекты сектора безопасности и обороны должны выполнять возложенные на них задачи в полном объеме», - отметил Секретарь СНБО.

По результатам совещания Минэкономики и Минобороны поручено в двухнедельный срок принять меры по обеспечению эффективного использования ресурсов государственного бюджета согласно принятым решениям.

Минстратегпрому соответствии с решениями СНБО Украины поручено интенсифицировать работу по проведению реформы ОПК, модернизации для соответствия стандартам НАТО.