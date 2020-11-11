В связи со сложной эпидемической ситуацией в Украине ввели карантин выходного дня.

Правительство поддержало решение о введении политики «единого обращения» в вопросе назначения пенсий.

Также Кабинет Министров согласовал назначение глав Одесской, Николаевской и Сумской областных государственных администраций.

Конституционный суд Украины открыл конституционное производство в ответ на запрос официально растолковать положения Конституции о возможном привлечении президента Украины к административной ответственности.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заболел коронавирусом.

Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился с письмом к председателю ЦИК Олегу Диденко с требованием немедленно установить и обнародовать результаты голосования на местных выборах.

Президента Владимира Зеленского на выборах главы государства, если бы они проходили во второй половине октября 2020 года, готовы поддержать 33,3% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в октябре-ноябре текущего года.

Кандидат в президенты США Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах, в ходе телефонных переговоров с рядом европейских лидеров выразил готовность совместно искать решение военного конфликта на востоке Украины.

Украина может прийти к переполнению медицинских учреждений больными, как это сейчас происходит в Италии, уже в январе следующего года, если не будут введены дополнительные карантинные меры, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Служба безопасности Украины обнаружила поддельную избирательную документацию, которая должна быть использована для фальсификации во время голосования во втором туре выборов одесского городского головы.

На Закарпатье СБУ задержала новоизбранного от партии «Слуга народа» главу Воловецкой ОТГ Михаила Попелича, которого подозревают в вымогательстве взятки.

По состоянию на утро 11 ноября в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев заболевания COVID-19.

В Украине прошли акции протеста против ограничений работы заведений общественного питания во время действия адаптивного карантина.