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На Закарпатье СБУ задержала новоизбранного от партии «Слуга народа» главу Воловецкой ОТГ Михаила Попелича, которого подозревают в вымогательстве взятки, сообщили в Офисе президента.

«Времена, когда принадлежность к власти была индульгенцией от преследований за коррупцию и другие преступления, точно остались в прошлом. Привычку взяточников и авантюристов перекрашиваться и подстраиваться под каждую новую власть нужно жестко искоренять. Также остались позади времена, когда власть давала указания правоохранителям искать любые зацепки для преследования исключительно оппозиции», - говорится в заявлении.

По данным СБУ, чиновник требовал деньги от победителя тендера на проведение ремонта местных дорог. Размер взятки составил 10% от суммы уже заключенного с подрядчиком договора.

В случае отказа чиновник угрожал предпринимателю не подписывать акты выполненных работ. Для передачи «отката» чиновник привлек своего знакомого в качестве посредника.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
ForUm

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