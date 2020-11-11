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Кандидат в президенты США Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах, в ходе телефонных переговоров с рядом европейских лидеров выразил готовность совместно искать решение военного конфликта на востоке Украины.

По сообщению штаба Байдена, тот коснулся этой темы во время разговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, передает Интефакс-Украина.

Так, Байден выразил Макрону «интерес к совместной работе по решению конфликтов в Украине и в Сирии, а также - по иранской ядерной программе».

Джонсону же Байден заявил о желании «работать вместе по таким темам, как Балканы и Украина».

Ранее в ноябре Байден, основываясь на прогнозах СМИ, объявил о своей победе на выборах президента США. Ряд мировых лидеров поздравил его с этим достижением. Действующий президент Дональд Трамп не признал поражение и намерен оспаривать результаты голосования в судах.

Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.
ForUm

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