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Президента Владимира Зеленского на выборах главы государства, если бы они проходили во второй половине октября 2020 года, готовы поддержать 33,3% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в октябре-ноябре текущего года.

17,3% респондентов проголосовали бы за лидера партии «Европейская солидарность», пятого президента Украины Петра Порошенко, 11,1% - за лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко, 10,5% - за лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко.

9,5% украинцев поддержали бы лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко, 8,8% - главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Виктор Медведчука.

Полевой этап исследования длился с 17 по 24 октября. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для Украины в целом и для отдельных пяти макрорегионов (Запад, Центр, Юг, Восток, Донбасс). Опрос не проводился на территориях, которые временно не контролируются властью Украины. Было опрошено 1502 респондента. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%. После обработки результатов 5-8 ноября респондентов повторно опрашивали, чтобы задать несколько дополнительных вопросов. Всего повторно согласились на интервью 1083 человека.
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