Служба безопасности Украины подозревает директора одного из медицинских учреждений Черкасс в нанесении миллионных убытков бюджету города. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По версии предварительного следствия, руководство медучреждения заключило соглашение со столичной компанией на почти 15 млн гривен для закупки стоимостного диагностического оборудования. В ходе проверки правоохранители установили, что во время процедуры госзакупок коммерсанты искусственно завысили стоимость медицинского оборудования. Таким образом бизнесменам удалось завладеть средствами городского бюджета в размере более 3 миллионов гривен.

За совершенную служебную халатность, которая привела к большим государственным убыткам, руководителю медицинского учреждения сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Разоблачение сделки осуществлялось совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Черкасской местной прокуратуры.