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Украина может обратиться к Всемирной организации здравоохранения с просьбой направить в страну медицинских работников. Об этом в эфире Украинского радио сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Всемирная организация здравоохранения как координатор принимает заявки о том, кому нужны медицинские работники. Мы сейчас говорим, что мы готовы рассматривать и сотрудничать с ними по экстренной медицинской помощи. Поскольку экстренная медицинская помощь - это тот этап, когда люди нуждаются в неотложной помощи. Я не говорю сейчас только о ковидних больных, мы говорим и о других», – отметил он.

Ляшко пояснил, что, когда увеличивается количество вызовов на экстренную медицинскую помощь в связи с коронавирусом, то увеличивается время приезда этой бригады по другой патологии, где также нужна неотложная помощь.

Напомним, по состоянию на утро 11 ноября в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев заболевания COVID-19.
ForUm

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