также в разделеПолитика
Якубин: Медведчук договорился о поставках российской вакцины в Украину вне очереди
Данилов призвал ЦИК немедленно обнародовать результаты местных выборов 20
Рейтинг Зеленского упал почти на 10%, Порошенко – немного вырос 18
Зеленский поздравил Польшу с Днем независимости 13
Карантин выходного дня: КИУ переживает за второй тур выборов 13
«Слуга народа» выходит из переговоров с Трухановым по коалиции: «Не пойдем на преступление против одесситов» 15
КСУ открыл производство по делу о «карантинном» кофе Зеленского 54
«Слуга народа» планирует съезд – готовится к довыборам 34
Байден заявил о готовности решать военный конфликт на востоке Украины 45
Зеленский надумал улучшить здоровье нации 18
Луценко выздоровел от COVID-19 34
СМИ: Полиция закрыла дело по заявлению Шокина в отношении Байдена 18
Вакцина от COVID-19: Зеленский просит Меркель не забывать об Украине 13
Telegram: Аваков хочет сделать главой ХОГА своего ставленника Терехова 30
Зеленский рассказал Меркель о самом длительном перемирии и провокациях той стороны 14
Губриенко: ОПЗЖ Медведчука выбила из-под «слуг» электоральную почву на Юго-Востоке 23
В Европарламенте раскритиковали судебную реформу в Украине 23
ВР рассмотрит законопроекты по урегулированию кризиса вокруг КСУ через неделю 10

Спикер ВР Дмитрий Разумков и депутат фракции «Слуга народа» Даниил  Гетьманцев намерены создать свой партийный проект и уже собирают под него депутатов из числа «слуг».

Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет «Телеграм-канал» «Крокодил».

Цель создания такого проекта – усиление позиции Разумкова на фоне угасающего рейтинга Владимира Зеленского, который к следующим президентским выборам может вырасти в автономного и самодостаточного политика и кандидата.

Наиболее активное участие в процессе принимает Даниил Гетьманцев.

«Он смещался к разным центрам влияния, и пока остановился на Разумкове. Главный в Раде по финансам давно отошел от гаранта и не раз скомпрометировал его своими одиозными инициативами, вроде ползучей фискализации и обязательных кассовых аппаратов для ФОПов: предприниматели перекрывают дороги и грозят общенациональным налоговым майданом», - пишет «Крокодил».

По мнению журналистов ТК, Зеленский не может контролировать людей, которых сам завел в парламент: «заговоры и коррупция сжирают команду Зеленского изнутри».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3024 грн.
33
Теги