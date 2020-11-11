Спикер ВР Дмитрий Разумков и депутат фракции «Слуга народа» Даниил Гетьманцев намерены создать свой партийный проект и уже собирают под него депутатов из числа «слуг».

Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет «Телеграм-канал» «Крокодил».

Цель создания такого проекта – усиление позиции Разумкова на фоне угасающего рейтинга Владимира Зеленского, который к следующим президентским выборам может вырасти в автономного и самодостаточного политика и кандидата.

Наиболее активное участие в процессе принимает Даниил Гетьманцев.

«Он смещался к разным центрам влияния, и пока остановился на Разумкове. Главный в Раде по финансам давно отошел от гаранта и не раз скомпрометировал его своими одиозными инициативами, вроде ползучей фискализации и обязательных кассовых аппаратов для ФОПов: предприниматели перекрывают дороги и грозят общенациональным налоговым майданом», - пишет «Крокодил».

По мнению журналистов ТК, Зеленский не может контролировать людей, которых сам завел в парламент: «заговоры и коррупция сжирают команду Зеленского изнутри».