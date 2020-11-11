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Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный приговор депутату Полтавского областного совета и заместителю начальника одного из отделов Полтавского областного коммунального предприятия «Полтавафарм», сообщила пресс-служба САП в Telegram.

В мае 2017 года его разоблачили на предоставлении 35 тыс. гривен неправомерной выгоды заместителю начальника отдела оперативных разработок и организации агентурно-оперативной работы ГУ Нацполиции в Полтавской области.

За это «вознаграждение» депутат, который на тот момент также был исполняющим обязанности директора ПОКП «Полтавафарм» и заместитель начальника пытались ускорить проведение обследований и предоставления специальных разрешений на использование объектов коммунального предприятия для работ, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Рассмотрев материалы дела и заслушав доводы сторон, коллегия судей ВАКС поддержала позицию прокурора САП и признала указанных лиц виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Суд приговорил депутата и служащего коммунального предприятия к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.

Кроме того, приговором суда конфисковано в доход государства 35 тыс. нривен неправомерной выгоды.

Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы.
ForUm

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