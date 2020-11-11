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Министерство образования и науки пока не планирует отменять двенадцатилетнюю систему школьного образования и менять ее на десятилетнюю, заявил глава ведомства Сергей Шкарлет.

«Отказ от 12-летнего школьного образования – это абсолютный фейк. Дискуссия, которая не первый год продолжается в образовательном сообществе по поводу сроков начала и завершения школьного обучения, ни в коем случае не предусматривает возврата десятилетки», - отметил он.

Шкарлет подчеркнул, что 12-летняя система – это общеевропейская тенденция. Например, в Германии, в некоторых федеральных землях, ребенок не сможет поступить в магистратуру, если у него предварительно нет 15,5 лет обучения: 12 лет школы и 3,5 года бакалаврата.

«Этот вопрос был и остается открытым для профессиональной дискуссии. Мы должны  наработать необходимые решения, чтобы 12-летнее школьное образование действовало, стало удобным и эффективным для детей, педагогов, родителей… Подчеркиваю, что дискуссия открыта, и пока не будут разработаны оптимальные варианты, никаких решений МОН не будет принимать», - заявил Шкарлет.
ForUm

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