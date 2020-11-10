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В Одессе полицейские привлекают к ответственности работника автомойки, который незаконно завладел автомобилем клиента.

Правонарушитель без ведома владельца взял на работе оставленную на ночь иномарку и поехал на ней кататься. И хотя через несколько часов мужчина вернул автомобиль на место, его действия подпадают под признаки уголовного преступления, сообщили в полиции.

Вернувшись утром за своим транспортным средством, владелец обратил внимание на увеличенный пробег на спидометре и поврежденные диски, поэтому обратился с заявлением в Хаджибеевское отделение полиции.

Правоохранители быстро разоблачили в неправомерных действиях 23-летнего работника мойки. Оправдываясь, молодой человек объяснил свой поступок желанием испытать возможности редкой «Tesla - Model 3».

По данному факту следователи начали производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Продолжаются следственные действия.
ForUm

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