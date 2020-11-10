В украинском Telegram-пространстве широко разнесся яркий инсайд по Харьковщине. Как сообщает ресурс «Легитимный», министр внутренних дел, а в прошлом председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен Аваков в отсутствие болеющего в Германии мэра Харькова Геннадия Кернеса начал прибирать к рукам регион. Невеселые результаты президентской партии «Слуги народа» и назначенного из ее рядов губернатора Алексея Кучера на прошедших местных выборах, предоставляют для этого все возможности. Об этом сообщает Telegram-канал «Легитимный»

«Похоже, Арсен Аваков таки всерьез собрался вывести Харьковщину из прямого влияния Зеленского. Министр МВД традиционно неровно дышит к родному региону, а с учетом результатов местных выборов малая родина для него стала вообще важнее важного. В прошлом губернатор Харьковской области, Аваков решил вернуть себе полный контроль, сведя к минимуму влияние Президента», - пишет «Легитимный».

По мнению авторов, готовится рокировка: «С одной стороны, он (Аваков) сватает в губернаторы Игоря Терехова, зама Кернеса и друга российского олигарха Фукса. С другой, уговаривает Президента протолкнуть Алексея Кучера, нынешнего главу ХОГА, в мэры Харькова на предстоящих внеочередных выборах. Мол, Терехов и обладминистрацию построит стройными рядами, и Кучеру мэрство организует. Особенно, если учесть, что Игорю Терехову не в новинку выполнять приказы Авакова. Когда-то он был его первым замом в ХОГА, а потом в трудные для того времена переметнулся к Кернесу. То есть сейчас будет замаливать грехи перед министром МВД с особым усердием».

Напомним, что Игорь Терехов перешел в команду Геннадия Кернеса, который в свое время победил Авакова, в результате чего нынешний министр МВД был вынужден экстренно уехать в Италию.

По мнению авторов сообщения, президенту Зеленскому не стоит прислушиваться к советам и назначиать Терехова губернатором. Равно как и самому Терехову поддаваться на такие уговоры. «Многоходовка дерзкая, рассчитанная на то, что из Киева харьковские расклады не видны. Потому что на самом деле от Терехова в ХОГА для Зеленского толку будет ноль - как с козла молока. Подчиняться он будет Авакову, а не президентской вертикали. Зато там, где Терехов сейчас – в горсовете – он для Банковой находка. Во-первых, вокруг сотни глаз крепко спетой команды, баловаться и отклоняться от линии партии не дадут. Во-вторых, администратор он хороший, все хода выходы знает, в свою игру играть не будет, договориться с ним не проблема. Так что, выздоравливайте, Владимир Александрович, и не теряйте бдительность и Харьковщину!», - пишут в Telegram.

Ранее в подтверждение этой информации Telegram-канал «Резидент» отмечал, что «Арсен Аваков пытается удержать свою клиентелу среди Глав ОДА, после потери Одессы у министра МВД основная задача сохранить за собой Харьков. Как рассказал наш источник в ОП Аваков убеждает Президента выждать с увольнением Кучера и дать ему возможность ещё раз принять участие в избирательной кампании на должность мэра Харькова». А еще один Telegram-ресурс «Инсайдер», рассказывал, что российский олигарх Павел Фукс привозил Игоря Терехова на Банковую – вполне вероятно, что не в своих собственных интересах. «Инсайдер» расценил такое лоббирование «как попытку развести президента».

Как известно, на недавних местных выборах мэра Харькова действующий председатель ХОГА Алексей Кучер набрал 7,24 % при 60,34 % Геннадия Кернеса, естественным преемником которого является Терехов. В Харькове президентская партия «Слуга народа» получила 8,76 % голосов при 37,95 % «Блока Кернеса – Успешный Харьков». Аналогичная ситуация в области: 12,76 % «Слуга народа» при 34,54 % «Блок Кернеса – Успешный Харьков».