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В партии «Слуга народа» считают, что сейчас нет никаких оснований для перезагрузки Верховной Рады и досрочных парламентских выборов.

Об этом заявил председатель депутатской фракции в ВРУ партии «Слуга народа» Давид Арахамия на брифинге, сообщает Укринформ.

«Позиция наша очень проста: «Слуга народа» взяла наибольшее количество мандатов по стране, получила поддержку избирателей по всей стране. Нет никакой - ни юридической, ни конституционных оснований сейчас для роспуска парламента. Монобольшинство есть, решения принимаются, правительство работает. То есть ни с юридической точки зрения, ни с этической точки зрения никакого основания для перезагрузки парламента нет», - сказал Арахамия.

Политик призвал прекратить дискуссию относительно вероятности роспуска парламента и отметил, что это выгодно политическим партиям, которые «на местных выборах увидели какой-то рост».

Напомним, президент Владимир Зеленский 2 ноября в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что готов прибегнуть к роспуску Верховной Рады, если парламент не поддержит законопроект о перезагрузке Конституционного Суда и это приведет к политическому коллапсу в стране.
ForUm

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