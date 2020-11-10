БелАЭС приостановила выработку электроэнергии. Там нужно заменить определенное оборудование. Об этом сообщил представитель информационного центра БелАЭС, передает 112 Украина.

Как быстро заменят оборудование и когда станция снова начнет работу, пока неизвестно. Также в информационном центре станции не сообщают, по каким причинам нужно проводить замену и какие именно детали не работают.

В воскресенье вечером, белорусские СМИ сообщали, что турбина первого энергоблока была остановлена, из-за неисправности одного из трансформаторов напряжения. Также отмечается, что аналогичная поломка уже случалась, но на Ленинградской АЭС в России. Серьезной угрозы она не несет, но процесс восстановления является длительным.

В субботу президент Беларуси Александр Лукашенко лично открывал БелАЕС. Тогда он отметил, что эта станция является исторически важной для страны. Первый энергоблок БелАЕС был включен в объединенную энергосистему страны 3 ноября. За трое суток с момента включения в объединенную энергосистему с БелАЕС было отпущено более 22 млн. КВтч электроэнергии. В соответствии с программами испытаний, мощность энергоблока планировалось поэтапно повышаться до проектной - 1190 МВт. Введение в промышленную эксплуатацию первого энергоблока планируется в первом квартале 2021 года.