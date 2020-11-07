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Сегодня, 7 ноября, президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Белорусскую атомную электростанцию. Он назвал ее запуск историческим событием.

Об этом сообщает БелТА.

«Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой», - сказал Лукашенко.

Кроме того, он предварительно осмотрел территорию станции с вертолета. Также Лукашенко ознакомится с объектами БелАЭС. В том числе он посетит здание управления первого энергоблока, где, как планируется, даст разрешение на подъем электрической мощности энергоблока (до 400 МВт) в соответствии с программой. Этот запуск уже состоялся.

Отмечается, что БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" с водо-водяными реакторами третьего поколения повышенной безопасности.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что проведение новых президентских выборов в Беларуси возможно в случае, если это поддержит большинство граждан.
ForUm

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