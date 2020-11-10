В последние год-два государство шло навстречу владельцам автомобилей на еврономерах и выполняло их требования, однако больше поблажек не будет. Об этом сказал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко, передает Укринформ.

По его мнению, насколько было возможно - ситуацию уже урегулировали.

«Давайте говорить открыто и честно: эти транспортные средства были завезены, когда у нас волонтеры начали поставлять машины с европейской регистрацией для наших защитников на передовую. И воспользовались этим нормативным пробелом многие из тех, кто не захотел выполнять закон и растаможивать свои транспортные средства», - отметил Мартыненко.

По его словам, таких нарушителей закона стало довольно много, они сформировались в политические или социальные группы. Правительство и парламент обеспечили им и льготный период перерегистрации, и отсрочили штрафы, подчеркнул представитель МВД. «Но если абсолютно все их требования выполнить, то завтра-послезавтра появятся новые», - добавил он.

«У нас в стране есть закон - этот закон нужно выполнять. У нас есть Таможенный кодекс, по которому на растаможивание транспортного средства дается 10 дней. Эти люди уже пошли на нарушение законодательства. Сейчас у нас действует запрет выезжать на этих транспортных средствах на дорогу, и пока полиция смотрит на них лояльно. Я сторонник того, что закон должен действовать», - подчеркнул советник министра внутренних дел.

Напомним, на прошлой неделе под зданием Верховной Рады владельцы автомобилей на еврономерах несколько дней требовали от депутатов принять законопроект №3704 о льготном растаможивании. Они начали расходиться 5 ноября после того, как народный депутат Ирина Верещук вместе с другими членами фракции «Слуга народа» заверили в намерениях до декабря принять законопроект, который удовлетворит их требования.

Верховная Рада в ноябре 2018 года существенно повысила штрафы за незаконное использование автомобиля на иностранной регистрации. В декабре 2019-го парламент отложил введение новых штрафов.

28 октября 2020 года Кабмин согласовал проект постановления, которое позволяет привлекать к ответственности владельцев авто на европейских номерах.