Правительство Объединенных Арабских Эмиратов передало Украине почти 240 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

Передача состоялась во время встречи председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Украину Салемом Ахмедом Аль-Кааби, сообщил пресс-центр СБУ.

«ОАЭ рассматривает Украину как важного партнера, поэтому и в дальнейшем поддерживать ее в борьбе с коронавирусной инфекцией», - отметил посол.

В свою очередь Баканов поблагодарил партнеров из ОАЭ и напомнил, что такая помощь оказывается не впервые. Эти медицинские тесты будут переданы в регионы Украины для оперативного выявления COVID-19 у населения и надлежащего реагирования на изменения эпидемиологической ситуации.

Он также проинформировал посла о привлечении спецслужбы к борьбе с коронавирусом, особенно в части противодействия фейкам и распространению недостоверной или панической информации на первом этапе карантина.

Напомним, Служба безопасности Украины в сотрудничестве с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и дипломатами обеих стран обеспечила возвращение 113 граждан Украины, которые не смогли ранее вылететь из ОАЭ.

Тем рейсом также была доставлена ​​первая партия гуманитарной помощи Украине от ОАЭ общим грузом 10 тонн для борьбы с коронавирусом. В частности, 15 тыс. медицинских халатов, 20 тыс. защитных масок, 500 тыс.перчаток, 30 тыс. пар защитной обуви, 15 тыс. комбинезонов и 6000 литров дезинфицирующего средства.