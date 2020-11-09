Правительство Объединенных Арабских Эмиратов передало Украине почти 240 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.
Передача состоялась во время встречи председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Украину Салемом Ахмедом Аль-Кааби, сообщил пресс-центр СБУ.
«ОАЭ рассматривает Украину как важного партнера, поэтому и в дальнейшем поддерживать ее в борьбе с коронавирусной инфекцией», - отметил посол.
В свою очередь Баканов поблагодарил партнеров из ОАЭ и напомнил, что такая помощь оказывается не впервые. Эти медицинские тесты будут переданы в регионы Украины для оперативного выявления COVID-19 у населения и надлежащего реагирования на изменения эпидемиологической ситуации.
Он также проинформировал посла о привлечении спецслужбы к борьбе с коронавирусом, особенно в части противодействия фейкам и распространению недостоверной или панической информации на первом этапе карантина.
Напомним, Служба безопасности Украины в сотрудничестве с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и дипломатами обеих стран обеспечила возвращение 113 граждан Украины, которые не смогли ранее вылететь из ОАЭ.
Тем рейсом также была доставлена первая партия гуманитарной помощи Украине от ОАЭ общим грузом 10 тонн для борьбы с коронавирусом. В частности, 15 тыс. медицинских халатов, 20 тыс. защитных масок, 500 тыс.перчаток, 30 тыс. пар защитной обуви, 15 тыс. комбинезонов и 6000 литров дезинфицирующего средства.
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