Депутата из Ирпеня от «Свободы» Валерия Степанюка обвиняют в работе на экс-регионала и создание ботофермы, сообщает Журналістська Варта.

«Обновленный городской совет Ирпеня обещает быть очень интересным, потому что еще не известно, какие коалиции будут сформированы среди представителей разных партий. Запускаем цикл статей о новых избранниках. Но начнем с самых неожиданных и обсуждаемых депутатов. Первый на кого мы обратили внимание, это на 100% обновленный состав политической партии ВО «СВОБОДА», а именно депутата Валерия Степанюка и почему это может стать катастрофой для «Свободы».

Первым «звоночком», что-то идет не так, стали комментарии в Фейсбуке, люди почему-то вспоминали Прилипко, какую-то ботоферму, тогда как в Ирпене Валерий запомнился, как порядочный журналист расследователь «Погляду».

Для выяснения того, о чем говорят нам удалось поговорить с коллегами Степанюка и активистами Гостомеля.

Теперь Валерий Степанюк депутат и конечно не все хотят общаться открыто, но активистам Гостомеля терять уже нечего: их бьют, распускают фейки.

Первый, кто звонил и пытался донести информацию о Степанюке, был активист Антон Кудинов. Который на видео рассказал о связи и труде свободовца Степанюка на экс-регионала Прилипко и создании им ботофермы для дезинформации жителей Гостомеля», – пишет издание.

Журналисты отмечают, что причастность Степанюка к ботам подтверждается и тем фактом, что после огласки Лаврентием Кухалейшвилы информации, кто прошел от «Свободы», на него начались атаки с фейковых страниц. «Поэтому возможно и автор этой статьи страдает от атаки ботов. Как говорится в Гостомеле: не похвалишь власть Прилипко - получаешь атаку ботов», – пишет СМИ.

«В своем интервью «Зари Приирпенья» Степанюк хвастается, что он считает частю своей заслуги, что Карплюк проиграл выборы в ВР.

О «Погляде» говорит мало, но то, что из «Погляда» пошел то «не по своей судьбы» и обещает сенсационный материал на эту тему. А программа «Погляда» после ухода Валерия «пока не достигла такого уровня Степанюка...» Как это измерить мы не знаем, но берем последний ролик Степанюка на ютуб-канале «Погляда» и ролик после и видим, что количество просмотров у Степанюка меньше ... но это такое. Из этого мы можем сделать вывод, что депутат будет скромный.

А сейчас Валерий Степанюк работает на агентство ПУЛЬС. http://puls.in.ua/

Это информационное агентство не имеет государственной регистрации как СМИ, страница «о нас» выбивает ошибку, а новости не имеют авторов, нет ФИО редактора, то есть сайт имеет все признаки фейковых СМИ», – говорится в материале.

Вот, что рассказывает бывший коллега Валерия Степанюка с телеканала «Погляд»:

«Валерий занимался тем, что готовил программы, в которых тонко высмеивал различных чиновников и глав поселков или городов. Такое высмеивание в студии самым Валерием по времени занимало где-то половину всей программы, в то время, когда другие журналисты готовили действительно серьезные расследования. Но при этом он неплохо как для журналиста - ведущего зарабатывал, где-то около 20 000 гривен. Недоразумения с владельцем телеканала - Алексеем Зиневичем возникло из-за того, что Валерия попросили снимать две программы в месяц, а не одну, как он привык это делать более двух лет. Это был карантин, некоторые журналисты физически не могли приезжать на работу из Киева, а программы надо было кому-то снимать. Валерий «стал в позу» попросил какую-то заоблачную сумму, но Алексей на эти условия не пошел. Степанюк уволился, а через некоторое время мы услышали его голос в роликах фейсбук и ютуб-канала Юрия Прилипко. Смешно, ведь когда-то сам Степанюк против «гостомельской банды» снимал сюжеты. Но, как говорится, деньги не пахнут. Он потом приезжал летом на «Погляд» и рассказывал, что пошел к Прилипко, ибо хорошо платит и вообще, он там что хочет, то и делает. Он сказал какую-то цитату, уже не помню, но суть была в этом: «журналисты - это такая профессия, что нужно искать себя там, где хорошо платят». Он сказал «дураков нет, я работаю меньше, а зарабатываю больше». Затем коллеги сказали, что у Прилипко он зарабатывает 25 000 гривен. Это все было так унизительно для журналистов сказано, с таким намеком, что мы все здесь «лохи», а он весь такой крутой и дружит с семьей Прилипко и вообще, Гостомель - это рай. Трудно представить, что почтенный когда-то журналист стал мыслить категориями «бабок» и лиц, мягко говоря, не добросовестные».

«Ранее на Степанюка мы не обращали внимание, потому что в Ирпене хватает своих ботоферм, но сейчас он депутат и депутат не от зашкваренной партии «Новые лица», а от «Свободы». Депутат свободовец работает на экс-регионала? Травит активистов? Не представляли, что когда-то такое напишу. Но предупрежден, значит вооружен! Поэтому общине Ирпеня нужно быть наготове к самым неожиданным коалициям. Но надеемся, что эта статья дойдет до руководства «Свободы» и будет принято какое-то адекватное решение.

Статья на тему, о том, как так случилось, что «Свобода» «изменила» своим проверенным бойцам, и кто и как формировал список, будет потом. Но это совсем другая история...», – сказано в материале.