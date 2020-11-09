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Писателя Михаила Жванецкого, скончавшегося в пятницу на 87-м году жизни, похоронят в Москве 9 ноября, церемония будет закрытой, сообщил представитель писателя Олег Сташкевич.

«Похороны пройдут завтра, но прощания не будет по понятным причинам, мероприятие полностью будет закрытое. Завтра и в Москве», - приводит его слова Интерфакс.

О смерти Жванецкого стало известно 6 ноября.

Писатель-сатирик Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он написал множество миниатюр и зарисовок, с которыми выступал он сам и его коллеги по сцене. Среди самых известных зарисовок – «Рассказ подрывника», «Авас», «Я видел раков», «Собрание на ликеро-водочном заводе». По многочисленным произведениям Жванецкого созданы спектакли и изданы книги. Среди его книг – «Моя Одесса» (1993), «Год за два» (1987), «Встречи на улицах» (1980).  

В октябре 2020 года Жванецкий объявил о решении уйти со сцены.
ForUm

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