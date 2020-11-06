Писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщил его помощник Олег Сташкевич.

Писатель-сатирик Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он написал множество миниатюр и зарисовок, с которыми выступал он сам и его коллеги по сцене. По многочисленным произведениям Жванецкого созданы спектакли и изданы книги. Среди его книг – «Моя Одесса» (1993), «Год за два» (1987), «Встречи на улицах» (1980).

В начале октября стало известно, что Жванецкий завершил концертную деятельность из-за возраста и потери трудоспособности.



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