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Писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщил его помощник Олег Сташкевич.

Писатель-сатирик Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он написал множество миниатюр и зарисовок, с которыми выступал он сам и его коллеги по сцене. По многочисленным произведениям Жванецкого созданы спектакли и изданы книги. Среди его книг – «Моя Одесса» (1993), «Год за два» (1987), «Встречи на улицах» (1980).  

В начале октября стало известно, что Жванецкий завершил концертную деятельность из-за возраста и потери трудоспособности.


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ForUm

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