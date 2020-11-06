Церемонию прощания с писателем Михаилом Жванецким, скончавшимся на 87-м году жизни, проводить не будут, сообщил Интерфаксу его представитель Олег Сташкевич.

«Прощания не будет. Сейчас, учитывая пандемию и ситуацию с коронавирусом, проводить прощание опасно и негуманно», - сказал Сташкевич.

Он уточнил, что дата и место похорон еще не определены.

О смерти Жванецкого стало известно ранее в пятницу.

Писатель-сатирик Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он написал множество миниатюр и зарисовок, с которыми выступал он сам и его коллеги по сцене. Среди самых известных зарисовок – «Рассказ подрывника», «Авас», «Я видел раков», «Собрание на ликеро-водочном заводе». По многочисленным произведениям Жванецкого созданы спектакли и изданы книги. Среди его книг – «Моя Одесса» (1993), «Год за два» (1987), «Встречи на улицах» (1980).

В октябре 2020 года Жванецкий объявил о решении уйти со сцены.